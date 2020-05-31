Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса

У него есть определенный гепатотоксичный эффект, поэтому мы даем разрешение на условиях, что препарат будет использоваться только в стационарных условиях, по нему есть ряд условий обращения - он не может обращаться без маркировки.

Михаил Мурашко министр здравоохранения Республики Башкортостан