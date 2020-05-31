Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса

Минздрав одобрил препарат против коронавируса. Он должен поступить в медучреждения страны уже 11 июня.
Речь идет о препарате «АвиФавир», созданном на основе японского «ФавиПиравира». На лекарство в нашей стране возложены большие надежды, его эффективность – выше 80%. При этом исследования будут продолжаться, поскольку его использование сопряжено с рядом осложнений.
В ходе своего визита в Уфу министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал особенности применения препарата. В аптеки он не поступит.