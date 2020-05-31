«Ухудшение наступает внезапно»: врач ковид-госпиталя в Уфе рассказала о коварстве коронавируса

В Уфе клинику БГМУ и 8-у больницу перепрофилировали в ковид-госпитали одними из первых. Никто из персонала не отказался работать в опасных условиях.

Космос. Так называет красную зону заведующая отделением Леонора Нурфаизовна. Отчасти из-за костюмов. Врачей, работающих в ковид-госпиталях, иногда зовут "коронавтами". Заходим через дверь, движение – в одну сторону.

В первые дни работы госпиталя в красную зону уходили на смену по 12 часов. Пациентов поступало много, да и всё было впервые. Сейчас у Леоноры Нурфаизиовны и ее коллег уже вторая вахта. Оказалось, можно привыкнуть и к душным костюмам, и к давящим маскам, и к жажде. Зато потом на выходе опустошить за раз литровую емкость. Обход пациентов. Она постарается зайти к каждому, осмотрит, выслушает и поддержит.

Привычное расположение отделений недействительно, как и разделение медиков на узкие специальности. Врачи ревматологи, урологи, хирурги – все они сегодня инфекционисты. И даже самые опытные признаются, что такого не видели никогда. Тут и правда можно сказать: в красную зону, как в космос слетать. COVID-19 такой же неизведанный. Медики доверяют клинической картине, которую наблюдают и лабораторным исследованиям, а тут часто бывает, что эти показатели расходятся.

Очень часто видим на КТ изменения не характерные для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо. Пациент не чувствует ничего. Единственные жалобы – покашливания, температура. Суть в том, что ухудшение самочувствия наступает внезапно. Эльвира Аитова, врач клиники БГМУ

Тяжело дышать, поэтому заговариваются, особенно под конец смены. Они не могут даже присесть. Помогает взаимная поддержка и от коллег, и от пациентов.

Внимательно очень относятся. Очень благодарны. Очень плохо себя чувствовала, аппетита не было, вся грудь и спина болели. Фаниза Хабирова, пациентка

Фаниза Хабирова – медсестра 21-й больницы. Здесь лежит уже почти 10 дней. Так что она уж понимает, как тяжело коллегам. У Леоноры Нурфаизовны в ковид-госпитале работает медсестрой и дочка Диана – студентка БГМУ. Вот только видятся реже, чем до пандемии.

Психологически мне легче, что рядом родной человек. Наша работа не заключается только в работе с ковидом. Еще очень много бумажной работы. Леонора Хусаинова, заведующая терапевтическим отделением

Это уже 8-я больница. Сюда преимущественно доставляют зараженных коронавирусом, которым нужно хирургическое вмешательство. Обычные болезни никто не отменял. И врачам приходится также по несколько часов оперировать в костюмах, масках, очках, а поверх еще стерильные халаты и дополнительные перчатки. Несмотря на это, каждый хирург здесь, ставший сегодня инфекционистом, борется за очередь оперировать.

Привыкли каждый день оперировать. Соскучились по операциям. Каждый любит свою работу, каждый хочет оперировать. Эра Ганиева, врач-хирург ГКБ №8

Под маской и не узнать, разве что по глазам. Сегодня он работает с ковид-пациентами. Его жена трудится в этой же больнице, но в чистой зоне, а отец тоже врач, тоже хирург. Недавно произошла интересная история. Лидию Александровну доставили в больницу из Ишимбая. Пенсионерке была необходима ампутация пальца на ноге. И так получилось, что в родном городе её когда-то оперировал отец Алексея Широбокова. Убедилась, что талант по наследству передаётся.

Таких бы побольше врачей иметь в России. Мы бы, наверное, Израиль перещеголяли. Лидия Шурупова

Больше всего Лидия Александровна переживала за операцию на ноге. Ведь кроме температуры симптомов коронавируса практически не ощущала. А врачи видели другое.

Сейчас у нее поражение легких 28%, а было около 50. Алексей Широбоков, врач-хирург ГКБ №8