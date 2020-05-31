«Ухудшение наступает внезапно»: врач ковид-госпиталя в Уфе рассказала о коварстве коронавируса

В Уфе клинику БГМУ и 8-у больницу перепрофилировали в ковид-госпитали одними из первых. Никто из персонала не отказался работать в опасных условиях.
Космос. Так называет красную зону заведующая отделением Леонора Нурфаизовна. Отчасти из-за костюмов. Врачей, работающих в ковид-госпиталях, иногда зовут "коронавтами". Заходим через дверь, движение – в одну сторону.
В первые дни работы госпиталя в красную зону уходили на смену по 12 часов. Пациентов поступало много, да и всё было впервые. Сейчас у Леоноры Нурфаизиовны и ее коллег уже вторая вахта. Оказалось, можно привыкнуть и к душным костюмам, и к давящим маскам, и к жажде. Зато потом на выходе опустошить за раз литровую емкость. Обход пациентов. Она постарается зайти к каждому, осмотрит, выслушает и поддержит.
Привычное расположение отделений недействительно, как и разделение медиков на узкие специальности. Врачи ревматологи, урологи, хирурги – все они сегодня инфекционисты. И даже самые опытные признаются, что такого не видели никогда. Тут и правда можно сказать: в красную зону, как в космос слетать. COVID-19 такой же неизведанный. Медики доверяют клинической картине, которую наблюдают и лабораторным исследованиям, а тут часто бывает, что эти показатели расходятся.
Тяжело дышать, поэтому заговариваются, особенно под конец смены. Они не могут даже присесть. Помогает взаимная поддержка и от коллег, и от пациентов.
Фаниза Хабирова – медсестра 21-й больницы. Здесь лежит уже почти 10 дней. Так что она уж понимает, как тяжело коллегам. У Леоноры Нурфаизовны в ковид-госпитале работает медсестрой и дочка Диана – студентка БГМУ. Вот только видятся реже, чем до пандемии.
Это уже 8-я больница. Сюда преимущественно доставляют зараженных коронавирусом, которым нужно хирургическое вмешательство. Обычные болезни никто не отменял. И врачам приходится также по несколько часов оперировать в костюмах, масках, очках, а поверх еще стерильные халаты и дополнительные перчатки. Несмотря на это, каждый хирург здесь, ставший сегодня инфекционистом, борется за очередь оперировать.
Под маской и не узнать, разве что по глазам. Сегодня он работает с ковид-пациентами. Его жена трудится в этой же больнице, но в чистой зоне, а отец тоже врач, тоже хирург. Недавно произошла интересная история. Лидию Александровну доставили в больницу из Ишимбая. Пенсионерке была необходима ампутация пальца на ноге. И так получилось, что в родном городе её когда-то оперировал отец Алексея Широбокова. Убедилась, что талант по наследству передаётся.
Больше всего Лидия Александровна переживала за операцию на ноге. Ведь кроме температуры симптомов коронавируса практически не ощущала. А врачи видели другое.
В больницу Лидия Александровна попала в день своего 65-летия, 15 апреля. Перешла в зону риска, уже заболев. Она очень ждёт, когда сможет вернуться домой к детям и внукам. Тут пациенты и врачи едины в своих желаниях. Они тоже ждут момент, когда, наконец, обнимут родных. Когда их полёт в космос закончится.