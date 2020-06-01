В России могут появиться пособия для домохозяек

В России появился новый законопроект, который предполагает выплату пособий для домохозяек. Размер пособия будет равен размеру МРОТ в регионе.

Сообщается, что законопроект предусматривает ежемесячные выплаты «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под домашним хозяйством здесь подразумевается приготовление пищи, уборка, уход за детьми и престарелыми родителями, уход за инвалидами первой группы с детства и другая работа по дому.

Отмечается, что право получать пособия будет иметь только один член семьи. Кроме этого, размер среднедушевого дохода в семье должен быть не больше двукратного прожиточного минимума в регионе.