Илон Маск заговорил по-русски в твиттере

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество». Так знаменитый предприниматель, изобретатель, инженер и инвестор Илон Маск ответил главе «Роскосмоса», который поздравил его с успешной стыковкой пилотируемого корабля с Международной космической станцией.

В субботу 30 мая состоялся запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon. Корабль был разработан компанией Илона Маска. В воскресенье Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Этот запуск стал первым с 2011 года пилотируемым полётом в США. В 2011 году была закрыта программа Space Shuttl. Астронавтов NASA доставляли к Международной космической станции при помощи российских кораблей «Союз».