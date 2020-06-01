В Башкирии 14-летний мальчик утонул, купаясь в пруду

Страшная трагедия произошла в Стерлитамаке. На пульт диспетчера Системы-112 обратились очевидцы с просьбой помочь тонущему мальчику. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.

14-летний мальчик и парочка его друзей 31 мая отправились купаться на местный водоём. Ребята выбрали берег, который не предназначен для плавания и никак не оборудован. Также с мальчишками не было взрослых.

Это всё стало причиной страшной трагедии – 14-летний мальчик утонул в воде. На месте происшествия работает полиция и следователи. Осматривается место случившегося, опрошены родители ребенка, свидетели, друзья, также будет проведена судмедэкспертиза.