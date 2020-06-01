В России начнут штрафовать за брошенные автомобили

Новое постановление прописано в новой редакции Кодекса об административных нарушениях. Теперь за оставленные без присмотра автомобили будут штрафовать.

Отмечается, что не все брошенные машины попадают в категорию нарушений. Штрафовать будут только за оставленные разукомплектованные машины. Размер штрафа составляет 1000-3000 рублей.

Под разукомплектованным автомобилем понимается отсутствие в нём одной или нескольких деталей. Например, если стоит брошенная машина без капота, двери, колеса и т.д, то она автоматически попадает под штраф. То же самое касается и сгоревших автомобилей.