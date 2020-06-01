Тараканье молоко: новый тренд или уникальный продукт?

Международная компания учёных изучила последовательность кристаллического белка, который находится в средней кишке у тараканов. Оказалось, что молоко тараканов в четыре раза полезнее молока коровы.

Таракан-жук Diploptera punctata может выкачивать молоко, которое содержит кристаллы белка. Молоком тараканы выкармливают своё потомство. К слову, это делает только данный вид тараканов. Неожиданностью для учёных стало то, что в одном кристалле тараканьего молока содержится в три раза больше энергии, чем в одном кристалле молока коровы.

Учёные решили воссоздать тараканье молоко в лаборатории. Для этого группа специалистов упорядочит гены, которые отвечают за производство кристаллов белка.

В этих кристаллах содержатся сахара, жиры, белки. Доить тараканов, конечно, никто не собирается, но учёные работают над идеей получить дрожжи для производства этих кристаллов.