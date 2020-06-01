Тараканье молоко: новый тренд или уникальный продукт?

Международная компания учёных изучила последовательность кристаллического белка, который находится в средней кишке у тараканов. Оказалось, что молоко тараканов в четыре раза полезнее молока коровы.
Таракан-жук Diploptera punctata может выкачивать молоко, которое содержит кристаллы белка. Молоком тараканы выкармливают своё потомство. К слову, это делает только данный вид тараканов. Неожиданностью для учёных стало то, что в одном кристалле тараканьего молока содержится в три раза больше энергии, чем в одном кристалле молока коровы.
Учёные решили воссоздать тараканье молоко в лаборатории. Для этого группа специалистов упорядочит гены, которые отвечают за производство кристаллов белка.
В этих кристаллах содержатся сахара, жиры, белки. Доить тараканов, конечно, никто не собирается, но учёные работают над идеей получить дрожжи для производства этих кристаллов.
Помимо этого учёные уверены, этот проект может помочь человечеству, которое уже сейчас сталкивается с нехваткой питания.