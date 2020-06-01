Изменения режима самоизоляции в Башкирии с 1 июня: поездки в Москву, открытие ТЦ

С 1 июня в Башкирии ослаблен режим самоизоляции. Это значит, что многие ограничения будут сняты. Мы подробнее расскажем, что изменится в Указе главы Башкирии и ответим на частые вопросы.

Режим самоизоляции полностью снят?

Нет, он лишь ослаблен. Так, для отдельных групп граждан до сих пор действуют строгие карантинные меры. Например, они касаются лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Такое решение было принято на оперативном совещании в Правительстве республики. Аргументировано оно тем, что именно данные группы людей подвержены риску заболеть коронавирусом.

Так, жителям Башкирии в возрасте 65+, покидать место жительства можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и в случаях приобретения лекарств, продуктов питания и обращения за услугами связи. Работодателям предписано перевести всех таких сотрудников на дистанционную работу.

К тому же, масочно-перчатный режим не отменен. В любом общественном месте вы обязаны соблюдать рекомендованные санитарные нормы.

Кому разрешили работать? А торговые центры откроются?

Да, откроются, но разрешили работать только торговым предприятиям. Фуд-корты, кинотеатры и различные комнаты развлечений будут закрыты. До какого срока будет действовать запрет, пока неизвестно. Опять же, торговые центры будут обязаны соблюдать санитарные нормы: без масок и перчаток совершать покупки не удастся.

Также в Башкирии откроются музеи и библиотеки, но если они находятся в здании домов культуры, им работать запрещается. Образовательные учреждения должны иметь отдельный вход.

А фитнесом можно теперь заниматься?

Конечно, но дома. Пока фитнес-центры остаются закрытыми. Спортом в залах можно заниматься только членам сборных. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в таких местах правила дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты должны соблюдаться.

Только сборники. Если кто-то будет нарушать и под шумок выпускать остальных, то будем принимать меры. Мы не можем больше держать сборников, так как они будут неконкурентоспособными. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Я прилетел из Москвы. Мне все еще надо соблюдать обязательную 14-дневную самоизоляцию?