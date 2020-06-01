В Башкирии девочка-подросток застряла в качелях

Накануне, 31 мая, в Туймазах произошло чрезвычайное происшествие. 13-летняя девочка решила покататься на качелях во дворе дома, но слезть с них самостоятельно не смогла.

После того, как девочка поняла, что выбраться не может, она позвала на помощь взрослых. Но «металлический плен» был настолько сильный, что и взрослые не смогли помочь застрявшей. Тогда неравнодушные очевидцы обратились к спасателям.