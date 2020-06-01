В Башкирии два мотоциклиста без прав устроили ДТП

31 мая в Башкирии произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Сообщается, что аварии произошли в вечернее время. У виновников происшествия не было водительских прав.

Около девяти часов вечера на 26 км автодорога Уфа-Оренбург произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. 32-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2114» столкнулся с 28-летнем парнем на мотоцикле. Водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован.

Через несколько часов похожая авария случилась в Кармаскалинском районе. На 9 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 20-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет. Водительских прав при нём также не было. Молодого парня увезли в больницу с различного рода травмами.