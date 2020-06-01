В Башкирии семейная вечеринка закончилась пьяной резнёй

В Салавате небольшая попойка возлюбленных чуть не закончилась страшной трагедией. Во время вечерней посиделки между супругами разгорелся спор. Конфликт был решён с помощью кухонного ножа.

В городскую больницу с ранением в животе доставили 47-летнюю женщину. Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что на женщину напал её сожитель. Супруги выпивали спиртные напитки, когда между ними завязалась ссора. Мужчина схватил нож и ударил им возлюбленную.

50-летнего обвиняемого доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств трагедии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.