В Башкирии доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь

В станции переливания крови в Уфе срочно требуется редкая, четвёртая отрицательная группа крови. Её можно сдать уже сегодня, 1 июня. Не хватает и второй отрицательной группы.

Таким образом, жители Башкирии и её столицы могут спасти десятки и сотни жизней, если станут донорами. Сложилась острая ситуация, крови не хватает. Сдать кровь можно в республиканской станции переливания. Минздрав Башкирии ранее призывал сдавать кровь тем, кто уже перенёс коронавирус. Сделать это можно только через месяц после того, как больной выздоровел. За сдачу крови можно получить денежную награду.