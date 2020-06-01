В Башкирии 38-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме

1 июня в Башкирии произошло два серьёзных пожара. К сожалению, в одном из случаев огонь стал причиной смерти 38-летнего мужчины. Во втором пожаре пострадали дети.

В селе Аксаитово Татышлинского района произошло возгорание в доме на улице Заречной. Огнем охватило бревенчатый дом , в котором и нашли тело 38-летнего мужчины . Причины пожара предстоит установить.

Второе возгорание зафиксировано в селе Красноусольский в доме по улице Комарова. Пожар произошёл в частном доме, где проживала семья. В огне пострадали 35-летняя женщина и две девочки 16 и 5 лет. Все пострадавшие были госпитализированы, а причины чрезвычайного происшествия установят следователи.