Стала известна дата открытия купального сезона 2020 в Уфе

Купальный сезон в этом году откроется в Уфе 10 июня. Традиционная дата (1 июня) была перенесена в связи с эпидемией коронавируса.

В 2020 году уфимцы смогут наслаждаться жизнью на девяти пляжах города. На данный момент участки приводятся в порядок, проводится дезинфекция, обновляются оборудования. До 10 числа этого месяца пляжи посетит специальная комиссия, которая оценит места отдыха.

Пляжи «Берег солнца», «Карьерное», «Сипайловское сочи», «Гольфстрим», «Песчаный», «Водник», «Райский берег», «Ак Яр» и «Солнечный» будут встречать уфимцев и гостей.