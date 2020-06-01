В Уфе водитель на иномарке сбил коляску с 11-месячной малышкой

Накануне, 31 мая, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель на иномарке сбил коляску с 11-месячной малышкой. Ребёнку потребовалась госпитализация.
Известно, что автолюбитель двигался по двору задним ходом. Именно в этот момент он совершил наезд на коляску, в которой находился ребёнок. 11-месячная девочка упала на землю прямо в коляске.
Ребёнка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ему ушибы. Где находились родители девочки в момент ДТП – не уточняется. Обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить.
Фото: ГИБДД Уфа.