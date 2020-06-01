В Башкирии 12 сел остаются без электричества из-за урагана

12 сел в Башкортостане пока остаются без электричества. В республике продолжают подсчитывать ущерб от случившейся накануне бури.

Шквалистый ветер валил деревья и электроопоры. Стихия сорвала крыши жилых домов и зданий сельхозпредприятий, школ, детский лагерей в Буздякском, Шаранском, Кушнаренковском, Чекмагушевском и Дюртюлинском районах. Нарушено электроснабжение. Накануне вечером без света оказались более 30 населенных пунктов. На данный момент восстановительные работы продолжаются.

Помимо шквалистого ветра, на республику обрушился и крупный град. Осадки были размером с куриное яйцо. Пострадали сельхозпосевы. По предварительным оценкам Госкомитета по ЧС, только в Буздякском районе ущерб составил порядка 20 млн рублей. Град выпал и в центральных районах Башкортостана. Ледяная бомбежка разбила стекла автомобилей и оставила вмятины на крыше и капоте.