За прошедшую весну в мире написали свыше 300 статей о Башкирии

Завершился конкурс Wikimedia CEE Spring 2020. Было создано 1668 статей о странах и народах мира.

Про башкир и Башкирию было написано 307 статей. Больше всего зарубежных статей о башкирском крае написали в украинской википедии. Чуть меньше – в белорусской, турецкой, азербайджанской, польской, латвийской, венгерской, словацкой и эстонской.

На азербайджанском языке появилась статься об ипподроме «Акбузат». На польском языке опубликованы статьи об Эмиле Мулюкове и Артуре Султангулове – это уфимские прыгуны с трамплина. Эта первая википедия о них.