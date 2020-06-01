За прошедшую весну в мире написали свыше 300 статей о Башкирии

Завершился конкурс Wikimedia CEE Spring 2020. Было создано 1668 статей о странах и народах мира.
Про башкир и Башкирию было написано 307 статей. Больше всего зарубежных статей о башкирском крае написали в украинской википедии. Чуть меньше – в белорусской, турецкой, азербайджанской, польской, латвийской, венгерской, словацкой и эстонской.
На азербайджанском языке появилась статься об ипподроме «Акбузат». На польском языке опубликованы статьи об Эмиле Мулюкове и Артуре Султангулове – это уфимские прыгуны с трамплина. Эта первая википедия о них.
Башкирские волонтёры также создали 182 статьи. 33 из них рассказывают об Австрии, 20 посвящены Венгрии.