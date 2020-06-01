Данила Емельянов признан самым техничным игроком ФК «Уфа»

Данила Емельянов – самый техничный игрок ФК «Уфа». Это стало известно по результатам эстафеты «Городок» на сборах команды в Аше.
Её суть в том, что футболисты выполняют по кругу задания с мячом на точность и технику. Игроки попадали в перекладину, били с отрицательного угла в ворота, отдавали передачи на точность и набивали мяч на ходу.
Быстрее всех три круга эстафеты прошел полузащитник Данила Емельянов, он уложился в 11 минут и 30 секунд. Вторым и третьим стали защитники Алексей Никитин и Азер Алиев. Подробнее о сборах «Уфы» в Аше смотрите сегодня в 22:00 в программе «Тайм-аут» на БСТ.