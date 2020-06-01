Какие автомобили чаще всего попадают в смертельные аварии

Существует ряд опасных автомобилей. Вероятность попасть в аварию с ними выше, чем с другими.

Маленькие автомобили – самые опасные для водителей, несмотря на хорошую систему безопасности. Специалисты в исследовании рассмотрели аварии с 2015 по 2018 год.

На миллион ДТП с участием маленьких машин погибли 108 водителей. На миллион аварий, в которых участвовали крупные машины, пришлось всего 52 смерти.

Эксперты также отметили, что уровень смертности в маленьких машинах снизился в два раза. По результатам анализов, на первом месте по опасности идёт автомобиль Ford Fiesta, где на миллион аварий 141 погибший. Далее идёт Hyundai Accent (116 ). Третье и четвертое место поделили Chevrolet Sonic (98) и Nissan Versa Note (96). Далее идёт Fiat 500 с 95 смертями.