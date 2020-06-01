Башкирия стала лидером по выдаче сельской ипотеки

В Башкирии активно выдается сельская ипотека по льготным условиям. Республика стала одним из лидеров по количеству одобренных заявок. Всего в регионе за короткий срок было выделено более 1 млрд рублей ипотечных кредитов.
По данным Министерства сельского хозяйства России, уровень финансирования программы позволяет улучшить жилищные условия 11 200 семей. Но с учетом высокой популярности и востребованности данного механизма сейчас уже прорабатывается вопрос увеличения суммы финансирования для его дальнейшего развития.
В Башкирии более 500 жителей уже оформили льготные кредиты по программе сельской ипотеки в Башкирском отделении Россельхозбанка, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Напомним, что РСХБ является основным оператором сельской ипотеки в регионе. Общая сумма полученных в региональном отделении кредитов по сельской ипотеке составила 1 млрд рублей. За три месяца действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Башкирским филиалом Россельхозбанка предварительно одобрены около полутора тысяч заявок на сумму свыше 3 млрд рублей. Большая часть клиентов сейчас занимается подбором объекта недвижимости.
По данным пресс-службы Минсельхоза РБ, в республике по количеству оформленной сельской ипотеки лидируют Уфимский, Стерлитамакский и Кармаскалинский районы. Причём 40% заемщиков предпочли приобрести в собственность дома, остальные брали кредит на покупку квартиры. Радует и то, что среди оформивших сельскую ипотеку больше половины – молодые семьи до 35 лет.
Заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов рассказал в интервью РБК Уфа, что число заявок от жителей, желающих получить льготный ипотечный кредит, растёт, и все они находятся на рассмотрении. Поэтому неудивительно, что число таких заемщиков будет расти. А самое главное, что такая программа сегодня помогает муниципалитетам в реализации многих приоритетных нацпроектов, в том числе и нацпроекта «Жильё».
Минсельхозом России принято решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Прием документов от финансовых учреждений планируется провести до 3 июня 2020 года.