Башкирия стала лидером по выдаче сельской ипотеки

Заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов рассказал в интервью РБК Уфа, что число заявок от жителей, желающих получить льготный ипотечный кредит, растёт, и все они находятся на рассмотрении. Поэтому неудивительно, что число таких заемщиков будет расти. А самое главное, что такая программа сегодня помогает муниципалитетам в реализации многих приоритетных нацпроектов, в том числе и нацпроекта «Жильё».