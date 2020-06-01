Стало известно, какая работа в Уфе самая высокооплачиваемая

Самую большую зарплату в мае предлагали менеджерам по продажам в автодилерских компаниях. Им предлагали до 150 000 рублей в месяц. На втором месте, к удивлению, оказались риелторы. За успешное заключение сделок с клиентами риелтор может получить от 90 000 рублей. В список «богатых» попали и водители-экспедиторы с правами категории Е. Их труд оценивается до 120 000 рублей. Кстати, обычный таксист может рассчитывать на сумму до 100 000 рублей. Довольно неплохо, согласитесь?