Жителя Уфы придавило сухое дерево

Сегодня, 1 июня, в Уфе произошёл несчастный случай. На местного жителя упало сухое дерево. Пострадавшему понадобилась помощь медиков и специалистов.

Как сообщает пресс-служба УГЗ города Уфы, инцидент произошёл около 16:30 на Индустриальном шоссе. Мужчина ремонтировал свой автомобиль, когда на него обвалилось сухое дерево. На место происшествия прибыли спасатели и медики.

Накануне синоптики Башкирии прогнозировали усиление ветра до 18 м/с. Скорее всего, дерево упало под воздействием сильного ветра. Мужчину госпитализировали в местную больницу. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.