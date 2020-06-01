В Башкирии нашли убийцу, который пустился в бега

Страшный инцидент произошёл ещё 26 апреля. Именно в тот день в селе был обнаружен 33-летний мужчина с ножевыми ранениями, от которых он и погиб. Подозреваемым стал его 43-летний знакомый, с которым у погибшего возник конфликт.