В Башкирии нашли убийцу, который пустился в бега

Полиция Башкирии задержала подозреваемого в страшном преступлении. 43-летний житель села Новые Балыклы зарезал собственного товарища и пустился в бега. Преступника объявили в федеральный розыск.
Страшный инцидент произошёл ещё 26 апреля. Именно в тот день в селе был обнаружен 33-летний мужчина с ножевыми ранениями, от которых он и погиб. Подозреваемым стал его 43-летний знакомый, с которым у погибшего возник конфликт.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что убийца долгое время прятался у различных знакомых. Сейчас мужчина находится под стражей, а уголовное дело продолжает расследоваться.
Фото: Интернет.