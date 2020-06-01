В Уфе в ДТП пострадала 3-летняя девочка

Вчера, 31 мая, в Уфе произошло серьезное ДТП. Автомобиль Сhery Amulet А15 на полном ходу наехал на бордюр. После этого легковушка опрокинулась.

Авария произошла по улице Александра Невского. За рулем находился 30-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не справился с управлением.

3-летняя пассажирка получила травмы. После оказания медпомощи ее отпустили. По факту ДТП проводится проверка.