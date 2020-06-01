В Уфе разыскивают водителя, сбившего 13-летнего подростка

Накануне в Уфе был совершен наезд на 13-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Аксакова и Заки Валиди. Водитель с места происшествия скрылся. Подробности рассказали в ГИБДД по Уфе.

Наезд был совершен примерно в 22:40. Медики диагностировали у мальчика травмы ног. К счастью, все обошлось. После оказания помощи подростка отпустили.