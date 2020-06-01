В России испытывают препарат против коронавируса

Сейчас в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Минздраве рассказали об испытаниях препарата "Авифавир" от коронавирусной инфекции.
Данный препарат прошел испытания более чем на 180 больных. Эксперт Минздрава Владимир Чуланов отметил, что тестирование препарата все еще продолжается.
Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 пациентов должны быть включены в исследование.
Владимир Чуланов, замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава
Со слов эксперта, эффективность"Авифавира" составила около 90%.
Наиболее важным и известным нежелательным явлением является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата.
Владимир Чуланов, замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава
На прошлой неделе "Авифавир" получил одобрение. С 11 июня в больницы направят около 60 тысяч курсов лекарства.
Также Россия может начать поставлять препарат за рубеж. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что заявки на него уже получили от стран Ближнего Востока и Латинской Америки.