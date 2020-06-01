В России испытывают препарат против коронавируса

Наиболее важным и известным нежелательным явлением является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата.

Владимир Чуланов, замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава