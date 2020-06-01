В Башкирии семьи начали получать выплаты за детей от 3 лет

Сегодня в России начали выплачивать единовременную помощь на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В эту возрастную категорию в Башкортостане попадают более 700 тысяч детей. 10 тысяч рублей на каждого ребенка родители получат один раз. Это средства, выделенные из федерального бюджета.

Также выплаты начали получать родители детей от трех до семи лет. Это уже ежемесячное пособие. Положено оно семьям, доходы которых ниже МРОТ, то есть ниже 9 804 рублей на одного человека. Сумма выплаты – почти 4 900 рублей. Однако некоторые уже получили отказ из-за того, что заявления на выплату оформили некорректно. Специалисты соцподдержки отметили, что многие просто пропускают некоторые графы. Информация о семье должна быть полной.