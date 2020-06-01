В Уфе спортсмены провели первые тренировки после смягчения самоизоляции

В Башкортостане с 1 июня разрешено тренироваться членам олимпийской команды, а также спортсменам сборных республики и страны. Занятия должны проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом на оперативном совещании объявил Глава Республики Радий Хабирова. На долгожданных тренировках побывала съемочная группа БСТ.

Новый центр спортивной подготовки – одно из главных сооружений республики. Именно здесь начались первые после паузы тренировки. На дорожки бассейна вышло около 20 лучших спортсменов. Все – кандидаты или мастера спорта. Начали работать и легкоатлеты. Вскоре приступят фехтовальщики. На следующем этапе снятия ограничительных мер центр должен запуститься с учетом проживания и питания спортсменов, которые будут проходить здесь летнюю физическую подготовку.

Четкая разграничение дистанция как на зонах входа, в зонах переодевания, так и в зоне тренировочного процесса. Обязательная термометрия, обязательное дезинфицирование, обязательный масочный режим и наличие перчаток.

Юлия Чачина, директор центра спортивной подготовки Республики Башкортостан

С 1 июня начинают работать 64 спортивные школы олимпийского резерва по всей республике. В них будут заниматься почти полторы тысячи спортсменов.

Нам необходимо создать условия для тренировочного процесса. Прежде всего, для наших сборников. Это первый этап. Но, я надеюсь, с учетом ситуации в республике, с учетом выполнения требований Роспотребнадзора, у нас смогут заниматься дети и население в спортивных объектах, потому что это наша основная задача.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

На легкоатлетическое ядро сегодня вышли Артем Алексеев, Алина Самигуллина, Андрей Коптев – одни из лучших спортсменов не только в республике, но и стране. Сейчас они получают незначительные нагрузки, чтобы не травмироваться и постепенно набирать форму.

Чувствуешь себя человеком. Легче жить. Наконец-то, начнем набирать физическую форму.

Артем Алексеев, мастер спорта по легкой атлетике

Но не только пловцы и легкоатлеты приступили к тренировкам. Одними из первых начали занятия гребцы на байдарках и каноэ. Дистанцию им соблюдать легко, ведь условия позволяют.

В раздевалках не более двух человек, вход и выход на воду строго с соблюдением дистанции. Непривычно, признаются спортсмены. Но заниматься готовы при любых условиях.

Они все дома тренировались, все поддерживали форму. Но это не та нагрузка, нужна специальная нагрузка в лодках, с веслами.

Артем Новиков, директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ

Тренировки возобновились, в том числе и для спортсменов сборных республики и страны. Теперь главная задача – плавно подводить себя к оптимальным физическим кондициям и ждать старта соревнований.