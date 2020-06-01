В Уфе спортсмены провели первые тренировки после смягчения самоизоляции

В Башкортостане с 1 июня разрешено тренироваться членам олимпийской команды, а также спортсменам сборных республики и страны. Занятия должны проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом на оперативном совещании объявил Глава Республики Радий Хабирова. На долгожданных тренировках побывала съемочная группа БСТ.
Новый центр спортивной подготовки – одно из главных сооружений республики. Именно здесь начались первые после паузы тренировки. На дорожки бассейна вышло около 20 лучших спортсменов. Все – кандидаты или мастера спорта. Начали работать и легкоатлеты. Вскоре приступят фехтовальщики. На следующем этапе снятия ограничительных мер центр должен запуститься с учетом проживания и питания спортсменов, которые будут проходить здесь летнюю физическую подготовку.
С 1 июня начинают работать 64 спортивные школы олимпийского резерва по всей республике. В них будут заниматься почти полторы тысячи спортсменов.
На легкоатлетическое ядро сегодня вышли Артем Алексеев, Алина Самигуллина, Андрей Коптев – одни из лучших спортсменов не только в республике, но и стране. Сейчас они получают незначительные нагрузки, чтобы не травмироваться и постепенно набирать форму.
Но не только пловцы и легкоатлеты приступили к тренировкам. Одними из первых начали занятия гребцы на байдарках и каноэ. Дистанцию им соблюдать легко, ведь условия позволяют.
В раздевалках не более двух человек, вход и выход на воду строго с соблюдением дистанции. Непривычно, признаются спортсмены. Но заниматься готовы при любых условиях.
Тренировки возобновились, в том числе и для спортсменов сборных республики и страны. Теперь главная задача – плавно подводить себя к оптимальным физическим кондициям и ждать старта соревнований.