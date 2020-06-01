«Я думала, что он умер»: мать из Башкирии рассказала, зачем выбросила младенца на помойку

Алия Гимранова вспомнила тот злополучный вечер во всех деталях.
Накануне на Первом канале в передаче "Пусть говорят" восстановили страшные майские события в Туймазах. Напомним, местная жительница рано утром 14 мая выбросила в мусорный бак новорожденного младенца.
Маленького 8-месячного мальчика Алия Гимранова родила прямо в туалете, пока старшие дети спали. Спустя пару часов малыша в мусорном баке обнаружил случайный прохожий. Пожилой мужчина позвал на помощь местную лифтершу.
Ребенок лежал вниз лицом в пакете в грязи и шелухе от семечек. Очевидцы говорят: малыш был весь холодный и синий. Новорожденного начали спасать.
В больнице у ребенка зафиксировали тяжелое состояние. Врачи вспоминают, что температура тела на момент приезда скорой помощи у него составляла всего 32 градуса. Это критически мало: младенец боролся за жизнь и кричал изо всех сил.
Откачивать такого малыша можно было только с помощью искусственной вентиляции легких. Спустя 2 дня с ИВЛ его сняли, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.
Алия призналась, почему решилась на такой страшный поступок.
Алия говорит: несмотря на ни что мальчика она ждала. Покупала для него первые вещи, очень хотела, чтобы ребенка полюбили родственники.
Женщину пригласили в студию программы "Пусть говорят". Она попыталась поблагодарить жителей города за то, что они спасли ее сына, однако звучало это неубедительно. В конце концов, мать сама же и избавилась от этого малыша.
Эксперты в студии сразу уличили ее во лжи.
Гости студии предположили, что поступок был продуман. Несмотря на то, что Алия ссылается на свой шок, все ее действия выглядят достаточно четкими.
Неожиданно для всех в студию приехал настоящий отец малыша Айдар Тахаутдинов. Он с ходу обозвал Алию тварью и попытался устроить "разборки" в прямом эфире.
Мужчина объяснил, что Алию он не бросал. Изначально они условились, что ничего, кроме секса, между ними быть не может.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сразу этого скандала детей Алии передали их отцу.
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