«Я думала, что он умер»: мать из Башкирии рассказала, зачем выбросила младенца на помойку

Алия Гимранова вспомнила тот злополучный вечер во всех деталях. 

Накануне на Первом канале в передаче "Пусть говорят" восстановили страшные майские события в Туймазах. Напомним, местная жительница рано утром 14 мая выбросила в мусорный бак новорожденного младенца

Маленького 8-месячного мальчика Алия Гимранова родила прямо в туалете, пока старшие дети спали. Спустя пару часов малыша в мусорном баке обнаружил случайный прохожий. Пожилой мужчина позвал на помощь местную лифтершу. 

Ребенок лежал вниз лицом в пакете в грязи и шелухе от семечек. Очевидцы говорят: малыш был весь холодный и синий. Новорожденного начали спасать.

В больнице у ребенка зафиксировали тяжелое состояние. Врачи вспоминают, что температура тела на момент приезда скорой помощи у него составляла всего 32 градуса. Это критически мало: младенец боролся за жизнь и кричал изо всех сил.

Откачивать такого малыша можно было только с помощью искусственной вентиляции легких. Спустя 2 дня с ИВЛ его сняли, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Алия призналась, почему решилась на такой страшный поступок. 

Я спала вместе с детьми, в туалет захотелось. Потом в туалете на полотенце его положила. То ли живой, то ли неживой. Я думала, что он умер. Испугалась, глаза затуманенные были, не понимала, что я делаю. Быстро начала спускаться, чтобы соседи не увидели. Шла и думала "зачем я это делаю?". Мусорка была полная, я его тихонечко взяла и положила. 

Алия Гимранова, мама выброшенного ребенка

Алия говорит: несмотря на ни что мальчика она ждала. Покупала для него первые вещи, очень хотела, чтобы ребенка полюбили родственники. 

Женщину пригласили в студию программы "Пусть говорят". Она попыталась поблагодарить жителей города за то, что они спасли ее сына, однако звучало это неубедительно. В конце концов, мать сама же и избавилась от этого малыша. 

Я когда дома рожала, я не знала, что я делаю. Не ожидала я этого. Дома дети одни, никого не было. Никто не знал о моей беременности. Живота не видно было. Не стояла на учете, потому что у меня часто были гормональные сбои. Меня еще бросил молодой человек. Просто я сама испугалась, что я сама умру, что я потом детям скажу. У меня было сильное кровотечение. 

Алия Гимранова, мать выброшенного ребенка

Эксперты в студии сразу уличили ее во лжи.

Она врет. Я связывался с республиканской больницей, там ребенок находится в статусе неизвестного. Нет ни фамилии, ни отчества. 

Никита Габов, председатель Совета по парламентскому контролю ГД РФ

Гости студии предположили, что поступок был продуман. Несмотря на то, что Алия ссылается на свой шок, все ее действия выглядят достаточно четкими. 

Вы все прекрасно понимали. Вы когда клали его туда, вы знали, что вы делаете. Знали, что сейчас приедет приедет мусоровоз и раздавит его там. 

Михаил Сенкевич, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

Неожиданно для всех в студию приехал настоящий отец малыша Айдар Тахаутдинов. Он с ходу обозвал Алию тварью и попытался устроить "разборки" в прямом эфире.

Мужчина объяснил, что Алию он не бросал. Изначально они условились, что ничего, кроме секса, между ними быть не может. 

Никто ее не бросал. Я ей давно уже сказал, что встречаться с ней не буду. У Альбины день рождения был, она тоже тут присутствует. И Алия там тоже в подъезде сидела, курила. Я ее "размотал" за 5-7 минут на секс. Потом я к ней в гости приходил, она сама мне писала. Ты помнишь, я постоянно говорил "иди на аборт". Ты отмазывалась. Через неделю она мне сказала, что все хорошо, ничего нет. Я ей сказал, что если нужны деньги на аборт, я дам. У нее дома бардак полнейший, неприятные запахи. 

Айдар Тахаутдинов, предполагаемый отец ребенка

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сразу этого скандала детей Алии передали их отцу. 

Редакция bash.news будет следить за развитием событий. 