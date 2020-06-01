«Я думала, что он умер»: мать из Башкирии рассказала, зачем выбросила младенца на помойку

Никто ее не бросал. Я ей давно уже сказал, что встречаться с ней не буду. У Альбины день рождения был, она тоже тут присутствует. И Алия там тоже в подъезде сидела, курила. Я ее "размотал" за 5-7 минут на секс. Потом я к ней в гости приходил, она сама мне писала. Ты помнишь, я постоянно говорил "иди на аборт". Ты отмазывалась. Через неделю она мне сказала, что все хорошо, ничего нет. Я ей сказал, что если нужны деньги на аборт, я дам. У нее дома бардак полнейший, неприятные запахи.

Айдар Тахаутдинов, предполагаемый отец ребенка