В Башкирии мужчина тащил по асфальту окровавленную собаку

Зоозащитники Башкирии бьют тревогу: в Стерлитамаке засняли на видео, как неизвестный мужчина жестоко тащил за собой испачканную в крови собаку.

Свидетелями невиданной жестокости стали жители района ДК “Сода” в Стерлитамаке. Взрослый собачник тащил за собой на поводке собаку. До видеосъемки он несколько раз ударил ногой несчастное животное.

Собака то и дело пытается вылизать себе зад. От ударов с хвоста у нее течет кровь, но все попытки помочь себе тщетны. Хозяин с каждый шагом дергает поводок на себя, после чего пес слово мешок катится по асфальту вслед за хозяином-живодером.

Волонтеры начали умолять мужчину отдать им собаку на лечение. Однако хозяин молча продолжал идти вперед.