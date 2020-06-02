В Башкирии завершились поиски 42-летнего мужчины

Поиски 42-летнего жителя Стерлитамака завершились. Владика Саитгалина искали с 18 мая. В день пропажи мужчина ушел из дома, однако обратно не пришел.
Родные Владика немедленно забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. К поискам приступили местные добровольцы поисково-спасательного отряда.
Близкие не теряли надежды найти мужчину живым. Ориентировка моментально разлетелась в соцсетях.
Вчера, 1 июня, поиски мужчины завершились. К счастью, они увенчались успехом. Мужчина был найден целым и невредимым.
В свою очередь волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь.