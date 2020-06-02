В Башкирии парень протаранил припаркованную машину: четверо пострадали

Авария произошла на 177 километре автодороги Уфа-Оренбург. Виновником ДТП оказался 23-летний парень. По предварительным данным, он попросту не справился с рулевым управлением.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадали двое пешеходов, которые в момент аварии находились около припаркованного автомобиля. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.