В Башкирии парень протаранил припаркованную машину: четверо пострадали

Вчера, 1 июня, в Мелеузовском районе произошло серьезное ДТП. Водитель отечественной "девятки" протаранил припаркованную "Приору". Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 177 километре автодороги Уфа-Оренбург. Виновником ДТП оказался 23-летний парень. По предварительным данным, он попросту не справился с рулевым управлением.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадали двое пешеходов, которые в момент аварии находились около припаркованного автомобиля. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.