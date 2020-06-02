В Башкирии около тысячи выпускников отказались сдавать ЕГЭ

1 июня на оперативном собрании в Правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию . Пандемия коронавируса негативно сказалась на всех сферах жизни человека. Так, в сфере образования произошли немалые изменения.

Министр образования РБ Айбулат Хажин доложил о ситуации с проведением Единого государственного экзамена. Стало известно, что 1109 выпускников ещё не определились со сдачей экзамена. Несмотря на то, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, не все готовы сдавать экзамен прямо сейчас, в такой непростой ситуации.