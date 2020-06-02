В Башкирии с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги

Власти Башкирии предупредили жителей о повышении тарифов на "коммуналку" с 1 июля. Речь идет об отоплении, холодном и горячем водоснабжении, газо- и электроснабжении.

Средний индекс изменения для Башкортостана федеральным правительством установлен на уровне 3,6 %. Предельно допустимое отклонение от этой величины – не более 2 %. Изменение платы таким образом не превысит 5,6%.