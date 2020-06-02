Эльвира Аиткулова о поправках в Конституцию: «Очень очерчено значение культуры»

Башкирские парламентарии высказались, почему изменения в Конституции важны именно для республики. По словам Эльвиры Атикуловой, в новом документе появились четкие понятия, направленные на сохранение и развитие самобытной культуры и языков. Эти понятия будут закреплены законодательно.

К примеру, языки субъектов могут использоваться наравне с государственным языком страны. Напомним, что голосование по Конституции пройдет 1 июля. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в основной закон страны. Этот день выпадет на среду и уже объявлен выходным с сохранением заработной платы.