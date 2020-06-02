Уфимку, погибшую в ОАЭ, похоронят в чужой стране

25-летняя Юлия Хабибуллина будет похоронена в ОАЭ. Близкие девушки рассказали, что транспортировка тела практически невозможна. Напомним, 15 мая Юлия трагически погибла в горах Дебби, сорвавшись со скалы.
Из-за пандемии коронавируса и священного месяца Рамадан выдача и проверка анализов погибшей сильно затянулись. До сих пор тело Юлии не могут передать родственникам, а сама семья несчастной не может добраться в ОАЭ из-за коронавирусной инфекции. Стало известно, что близкие девушки дали согласие на захоронение тела прямо за границей.
Напомним, Юлия работала фотографом и во время одной из фотосессий сорвалась со скалы. К сожалению, спасти девушку не удалось.
Фото: Соцсети.