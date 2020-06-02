Уфимку, погибшую в ОАЭ, похоронят в чужой стране

25-летняя Юлия Хабибуллина будет похоронена в ОАЭ. Близкие девушки рассказали, что транспортировка тела практически невозможна. Напомним, 15 мая Юлия трагически погибла в горах Дебби, сорвавшись со скалы.

Из-за пандемии коронавируса и священного месяца Рамадан выдача и проверка анализов погибшей сильно затянулись. До сих пор тело Юлии не могут передать родственникам, а сама семья несчастной не может добраться в ОАЭ из-за коронавирусной инфекции. Стало известно, что близкие девушки дали согласие на захоронение тела прямо за границей.

Все ровно на том же уровне, что и 27.05.2020 г. Правоохранительные органы Эмиратов ждут результатов каких-то анализов. И никто, даже генеральное консульство РФ в Дубае и МИД России, сделать ничего не могут. Мария Захарова, но это же просто какое-то бесчеловечное отношение. Человек умер 15 мая и до сих пор в морге. Она там столько времени совершенно одна, родители из-за дурацкого коронавируса не могут туда попасть, но даже не могут отдать тело для захоронения (родители уже согласны похоронить ее там, чтобы душа успокоилась), не говоря о невозможности ее вывоза оттуда в Россию.

подруга Юлии 

Напомним, Юлия работала фотографом и во время одной из фотосессий сорвалась со скалы. К сожалению, спасти девушку не удалось.

Фото: Соцсети. 