Уфимку, погибшую в ОАЭ, похоронят в чужой стране

Все ровно на том же уровне, что и 27.05.2020 г. Правоохранительные органы Эмиратов ждут результатов каких-то анализов. И никто, даже генеральное консульство РФ в Дубае и МИД России, сделать ничего не могут. Мария Захарова, но это же просто какое-то бесчеловечное отношение. Человек умер 15 мая и до сих пор в морге. Она там столько времени совершенно одна, родители из-за дурацкого коронавируса не могут туда попасть, но даже не могут отдать тело для захоронения (родители уже согласны похоронить ее там, чтобы душа успокоилась), не говоря о невозможности ее вывоза оттуда в Россию.

подруга Юлии