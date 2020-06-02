В Башкирии 15 лет искали убийцу, который избил женщину и бросил умирать

Следственный комитет Башкирии рассказал о завершении расследования страшного убийства. 15 лет назад в Уфе в собственной квартире была обнаружена мёртвая женщина. Поиски убийцы заняли более десяти лет.

Как стало известно следователям, между женщиной и её знакомым завязалась пьяная ссора, которая переросла в драку. Мужчина зверски избил несчастную и бросил умирать. В сентябре ему стало известно, что знакомая скончалась, поэтому он поспешил скрыться в другой стране. Убийца сбежал в Узбекистан, где и провел все эти годы.