В Уфе дело об убийстве педофила будет передано в суд

Известный адвокат Шота Горгадзе рассказал о своей встрече с В ладимиром Санкиным , которого обвиняют в убийстве педофила. Напомним, резонансный случай несколько месяцев обсуждался всей страной. Адвокат рассказал о встрече в социальных сетях.

Сейчас Владимир находится на домашнем аресте . Его дело вскоре передадут в суд, а Шота Горгадзе готов защищать мужчину перед правосудием безвозмездно. Услуги команды адвокатов были оплачены не семьей Владимира, а предпринимательницей Анной Касьяненко.

Сегодня мы в очередной раз в Уфе встретились и обсудили линию защиты с Владимиром Санкиным, простым парнем, который не мог пройти мимо педофила и защитил детей от насильника! На таких вот обычных мужиках и держится земля!

Произошедший инцидент покрыт тайнами и несостыковками. По одной из версий Владимир защитил двух подростков от педофила, но нанес слишком сильные удары мужчине, и тот скончался в больнице. По другой версии между мужчинами произошла обыкновенная пьяная драка, во время которой Владимир не только избил погибшего, но и украл у него деньги.