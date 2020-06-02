В Башкирии мужчина надругался над 10-летней девочкой в своей машине

Страшное преступление произошло в Туймазах. Именно там 31 мая 43-летний мужчина надругался над 10-летней девочкой. Известно, что педофил заманил ребёнка к себе в машину.

Как сообщает издание «КП-Уфа», возле одного из местных магазинов мужчина подкараулил девочку и заманил к себе в машину, где совершил насильственные действия сексуального характера. После произошедшего пострадавшая рассказала всё маме, которая тут же обратилась в полицию. Девочке удалось запомнить номера машины, поэтому преступника удалось быстро вычислить.

Машину предполагаемого насильника нашли на автостоянке. Автомобиль принадлежит 43-летнему сборщику мебели, который был доставлен в отделение полиции и во всём сознался. Было возбуждено уголовное дело.