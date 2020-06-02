В Башкирии в церкви зафиксирована вспышка коронавируса

В Михайло-Архангельском храме подозревается вспышка коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Церковь находится в селе Ишпарсово Стерлитамакского района.

25 мая у шести человек, постоянно проживающих в храме, диагностирована внебольничная пневмония. У двух из них уже подтверждён новый коронавирус. Сейчас выясняются все контактные лица.

Проводится соответствующее эпидемиологическое расследование. В храме введены ограничительные меры и организованы санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Напомним, за последние сутки выявлено ещё 72 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных за время пандемии в Башкирии составило 3409 человек.