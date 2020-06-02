Житель Башкирии грозился взорвать чувашскую гимназию

Белебеевский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о намерении поджечь чувашскую гимназию. Его признали виновным в даче заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

В ноябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что намерен взорвать гимназию в Белебее. Звонок был совершен из квартиры обвиняемого. Сотрудники правоохранительных органов сразу выехали к чувашской гимназии, осмотрели территорию школы, но взрывное устройство не обнаружили.

Мужчина полностью признался в совершенном преступлении, суд вынес обвинительный приговор. Преступника приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, условно на 2 года. Также подсудимого обязали выплатить затраты отдела МВД Башкирии, которые выехали на ложный вызов.