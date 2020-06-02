В Башкирии онкодиспансер получил в рамках нацпроекта сразу 13 хирургических мониторов

В республиканский онкодиспансер поступило новое оборудование. В рамках нацпроекта "Здоровье" медучреждение получило 13 новых хирургических мониторов. Врачи отметили высокое качество аппаратов.
В Уфе в Республиканский клинический онкологический диспансер поступила «умная» аппаратура - 13 мониторов хирургической модели МПР6-03-«Тритон» производства ООО «Тритон-ЭлектроникС».
Специалисты клиники рассказали, что полученные хирургические мониторы обладают всеми необходимыми каналами, соответствующими Гарвардскому стандарту мониторинга. Они отметили, что эта точная аппаратура постоянно следит за такими важными показателями состояния пациента, как ЭКГ, артериальное давление, пульс, а также отслеживает его систему дыхания.
Особенно ценны все эти мониторы, конечно, для врачей-хирургов, ведь эта «умная» аппаратура обеспечивает целый ряд возможностей для установления уровня основного обмена веществ и потребления кислорода, глубины седации, то есть медикаментозного сна, а также для оценки большинства параметров жизнедеятельности пациента, необходимых для работы врача-реаниматолога.