В Башкирии онкодиспансер получил в рамках нацпроекта сразу 13 хирургических мониторов

Особенно ценны все эти мониторы, конечно, для врачей-хирургов, ведь эта «умная» аппаратура обеспечивает целый ряд возможностей для установления уровня основного обмена веществ и потребления кислорода, глубины седации, то есть медикаментозного сна, а также для оценки большинства параметров жизнедеятельности пациента, необходимых для работы врача-реаниматолога.