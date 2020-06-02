Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Благовещенске

Программа «Башкирские дворики» будет продолжена. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Благовещенск. Руководитель региона посетил один из дворов города, где сейчас ведется благоустройство территории и побывал на запуске предприятия по выпуску современных детских игровых площадок. Их будут устанавливать по всему Башкортостану.

Сирина Хуснуллина переехала в дом №15 по улице Комарова два года назад, но до сих пор гулять с детьми предпочитает в соседних дворах. Качели и карусель перед подъездом устарели и были небезопасны.

Изменения, которых местные жители ждали десятилетиями, начались в этом году в рамках программы «Башкирские дворики». На благоустройство территории, в которую входят три многоквартирных дома, выделено 20 миллионов рублей. Радий Хабиров приехал посмотреть, как осваиваются эти средства.

Строители полностью поменяют асфальтовое покрытие, расширят парковку для автомобилей. Весь двор по периметру будет освещаться новыми фонарями и попадать в поле зрения камер видеонаблюдения. По просьбе жильцов здесь появятся сразу четыре игровые площадки.

Несмотря на пандемию и сложное для экономики время, республика выполнит все взятые на себя обязательства по реализации программы «Башкирские дворики». Об этом сказал Радий Хабиров. Уже в этом году в регионе начнут устанавливать горки и качели, произведенные в Благовещенске.

Проект крупнейшего в регионе предприятия по выпуску малых архитектурных форм был представлен на «Инвестчасе» 27 февраля текущего года. 250 миллионов рублей вложений, 150 новых рабочих мест. Место для производства выбрали не случайно. Благовещенск – один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Глава республики Радий Хабиров после осмотра цеха и знакомства с продукцией отметил, что в регионе она будет востребована.

Несмотря на первый официальный рабочий день, предприятие уже обеспечено заказами. Эту детскую игровую площадку отправят в Сибай. Преференции резидента ТОСЭР позволят компании сократить потребность региона в элементах благоустройства.