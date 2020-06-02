В Башкирии рассказали, нужно ли жителям сдавать тест на коронавирус

В некоторые больницы Уфы теперь нельзя попасть без отрицательного теста на коронавирус. Нововведения коснулись четырёх учреждений.

Республиканский кардиологический центр, РКБ имени Куватова, РДКБ и РКОД. В эти больницы жители не смогут попасть, если у них нет трёхдневного отрицательного теста на коронавирус. Стоит заметить, что речь идёт только о плановом лечении.