В Башкирии рассказали, нужно ли жителям сдавать тест на коронавирус

В некоторые больницы Уфы теперь нельзя попасть без отрицательного теста на коронавирус. Нововведения коснулись четырёх учреждений.
Республиканский кардиологический центр, РКБ имени Куватова, РДКБ и РКОД. В эти больницы жители не смогут попасть, если у них нет трёхдневного отрицательного теста на коронавирус. Стоит заметить, что речь идёт только о плановом лечении.
В случае экстренной госпитализации во всех медицинских учреждениях Башкирии делаются экспресс-тесты на коронавирус. Если госпитализация плановая, то делают тесты или берут анализы на ПЦР. В таком случае пациенты ждут результатов своих анализов в обсервационном отделении.