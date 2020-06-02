В университетах Башкирии станет больше бюджетных мест

Из-за пандемии коронавируса в этом году сфера образования претерпела множество изменений. Учащиеся закончили год в дистанционном формате . Но для выпускников школ и абитуриентов изменения не заканчиваются.

Первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин сообщил, что в этом году в вузах выделят больше бюджетных мест. Уже на данный момент в учебных заведениях Башкирии выделено на 1073 бюджетных места больше, чем в прошлом году. Замминистра образования призывает выпускников школ не отказываться от сдачи ЕГЭ, так как результаты экзаменов действуют 4 года. Даже если сейчас у выпускника нет желания поступать в ВУЗ, на следующий год планы могут измениться.