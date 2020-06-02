В университетах Башкирии станет больше бюджетных мест

Из-за пандемии коронавируса в этом году сфера образования претерпела множество изменений. Учащиеся закончили год в дистанционном формате. Но для выпускников школ и абитуриентов изменения не заканчиваются.
Первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин сообщил, что в этом году в вузах выделят больше бюджетных мест. Уже на данный момент в учебных заведениях Башкирии выделено на 1073 бюджетных места больше, чем в прошлом году. Замминистра образования призывает выпускников школ не отказываться от сдачи ЕГЭ, так как результаты экзаменов действуют 4 года. Даже если сейчас у выпускника нет желания поступать в ВУЗ, на следующий год планы могут измениться.
Напомним, в этом году сдавать экзамен должны 18 265 школьников, среди которых 1109 человек от сдачи ЕГЭ отказался. Для проведения экзаменов будут организованы специальные меры защиты от коронавируса, которые должны защитить участников мероприятия.
Фото: Интернет.