В Башкирии директоров школ наказали за фото с «Последнего звонка»

Местные жители города Салават возмущены поведением городского отдела образования. От директоров школ требуют отчетов за фотографии выпускников из дома. Такие фотографии бывшие школьники выложили в социальных сетях.

Жительница Салавата пожаловалась Радию Хабирову, что местное ведомство слишком категорично отнеслось к проведению Последнего звонка в городе. Директоров школ отчитывают за фотографии детей из дома, которые отпраздновали прощание со школой в кругу семьи.

Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы.

жительница Салавата

Напомним, 29 мая до самого утра в муниципалитетах проводились проверки в местах скопления подростков, чтобы не допустить больших мероприятий. Такая вынужденная мера должна предотвратить угрозу распространения коронавируса.

Фото: Интернет. 