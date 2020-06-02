В Башкирии директоров школ наказали за фото с «Последнего звонка»

Местные жители города Салават возмущены поведением городского отдела образования. От директоров школ требуют отчетов за фотографии выпускников из дома. Такие фотографии бывшие школьники выложили в социальных сетях.
Жительница Салавата пожаловалась Радию Хабирову, что местное ведомство слишком категорично отнеслось к проведению Последнего звонка в городе. Директоров школ отчитывают за фотографии детей из дома, которые отпраздновали прощание со школой в кругу семьи.
Напомним, 29 мая до самого утра в муниципалитетах проводились проверки в местах скопления подростков, чтобы не допустить больших мероприятий. Такая вынужденная мера должна предотвратить угрозу распространения коронавируса.
Фото: Интернет.