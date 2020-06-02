В Башкирии воры украли элитные шубы за 40 секунд

В Башкирии задержали организованную группировку , которая совершала кражи по всей республике. За 40 секунд грабителям удавалось провернуть самые сложные преступные махинации. На счету преступников шесть крупных краж.

Известно, что лидер группировки – 35-летний житель Уфы – привлек для своих преступлений троих знакомых из Екатеринбурга. Доказана причастность преступников к ограблениям в Советском, Кировском, Орджоникидзевском районах Уфы, а также в городах Салават, Мелеуз и Нефтекамск. В общей сложности ОПГ удалось украсть 74 шубы на сумму около 3,5 млн рублей. Также грабители вскрывали сейфы и присваивали ювелирные изделия.