Прокуратура Башкирии требует конфисковать имущество экс-начальника ГИБДД

У бывшего начальника отдела ГИБДД по Туймазинскому району выявили движимое и недвижимое имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Региональная прокуратура потребовала обратить его в доход государства. Подробности рассказали в пресс-служба ведомства.
Прокуратура требует изъять 4 квартиры, земельный участок, четыре легковушки, три грузовика. Их общая стоимость составляет около 17 млн рублей.
Имущество обвиняемый оформлял на родственников. В ходе проверки прокуратура установила, что они не обладали такими финансовыми возможностями.
Полицейского уволили из органов в связи с утратой доверия. Также было установлено, что ранее он продал имущество на сумму около 5 млн рублей. Заявление об обращении имущества направлено в суд для рассмотрения.