Прокуратура Башкирии требует конфисковать имущество экс-начальника ГИБДД

У бывшего начальника отдела ГИБДД по Туймазинскому району выявили движимое и недвижимое имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Региональная прокуратура потребовала обратить его в доход государства. Подробности рассказали в пресс-служба ведомства.

Прокуратура требует изъять 4 квартиры, земельный участок, четыре легковушки, три грузовика. Их общая стоимость составляет около 17 млн рублей.

Прокурорской проверкой установлено, что полицейский осуществлял предпринимательскую деятельность, предоставляя услуги грузоперевозок местным предприятиям, находящимся на подконтрольной ему территории. пресс-служба Прокуратура Башкирии

Имущество обвиняемый оформлял на родственников. В ходе проверки прокуратура установила, что они не обладали такими финансовыми возможностями.