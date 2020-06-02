Стало известно состояние младенца из Башкирии, выброшенного матерью на помойку

Младенец из Туймазов, которого нашли в мусорном баке, идет на поправку и уже набрал в весе 700 граммов. Неделю мальчик провел в реанимации под аппаратом ИВЛ. Об этом телеканалу БСТ рассказали врачи Республиканской детской больницы, где выхаживают недоношенного малыша.

Новорожденный провел в мусорке несколько часов и был госпитализирован в больницу с сильным переохлаждением. Его температура составляла 32 градуса. Медики называют стремительное выздоровление младенца чудом. Сейчас вес малыша составляет почти 3 килограмма.

Малыша назвали Рамазаном. Имя дал бывший супруг горе-матери, от которого у нее есть две дочери. Но кто является отцом этого мальчика, женщина не знает. Старших детей у нее уже изъяли. За покушение на убийство матери грозит до 5 лет тюрьмы.