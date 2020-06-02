В Уфе арестовали водителя «Газели», сбежавшего с места ДТП

Водителя, который сбежал с места ДТП в Уфе, арестовали на 10 суток. Авария произошла накануне в Демском районе города. 35-летний уфимец за рулем «Газели» врезался в «Ладу».

В результате удара травмы получил 31-летний водитель легкового автомобиля. Виновник аварии сбежал с места ДТП. Мужчина пояснил полицейским, что был в шоковом состоянии и не отдавал отчет своим действиям.

Не справился с управлением. А потом растерялся, не знаю, что произошло. Виталий Ульянов

Выяснилось, что 35-летний мужчина ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. В этот раз он отказался от медицинского освидетельствования. Теперь ему теперь грозит уголовное наказание. Сегодня прошел суд, который отправил уфимца под арест.